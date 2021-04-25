أوبزرفر: مطالب لزعيم حزب العمال لإضافة تغييرات على صفقة "بريكست"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن كير ستارمر ، زعيم حزب العمال ، يتعرض لضغوط من نواب البرلمان الأوروبي ونشطاء الحزب لدعم تغييرات في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع تزايد القلق بشأن الضرر الذي يلحقه بالاقتصاد والوظائف في بريطانيا وحرية الحركة والعمل في جميع أنحاء القارة.

وأكد تقرير للجماعة اليسارية "أوروبا أخرى أمر ممكن "، وكذلك بحث منفصل أجرته منظمة "الأفضل لبريطانيا" غير المنحازة ، دعمهما بقوة لفكرة المشاركة النشطة مع الاتحاد الأوروبي لتحسين الصفقة وإعادة بناء العلاقات مع الدول الأعضاء.

وتعرض ستارمر ، وهو من الداعمين البارزين للاستفتاء الثاني تحت قيادة جيريمي كوربين ، لانتقادات من قبل البعض في الحزب لقبوله صفقة بريكست التى توصل إليها بوريس جونسون ، ورفضه التحدث بقوة أكبر عن آثارها الضارة ، منذ أن مررت عبر البرلمان بدعم العمال في ديسمبر الماضي. وردا على سؤال في ذلك الوقت عما إذا كان حزب العمال يمكن أن يدفع باتجاه إعادة التفاوض على الصفقة في الانتخابات العامة المقبلة ، قال ستارمر إنه لا يريد الاستمرار في مناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال: "إذا كنا لا نزال نتجادل في عام 2024 حول ما حدث في السنوات الأربع الماضية ، فإننا نسير على الطريق الخطأ ".

ولكن مع حدوث ضرر للمصدرين البريطانيين بسبب الاتفاق، الذى ساهم كذلك في التوترات في أيرلندا الشمالية وتقييد حق الناس في السفر والعمل في الاتحاد الأوروبي ، يدعو العديد من المؤيدين لأوروبا حزب العمال للدفع من أجل صفقة أفضل.

ويقول لوك كوبر من مركز أبحاث السياسة الخارجية التابع لكلية لندن للاقتصاد ، LSE Ideas ، إن الصفقة التجارية بحاجة ماسة إلى إعادة النظر لحماية الوظائف وحقوق العمال والاقتصاد واستعادة العضوية في مشاريع الاتحاد الأوروبي مثل برنامج تبادل الطلاب إيراسموس. ويقول إن إحدى نتائج اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، هو أن بريطانيا تضطر إلى تكرار الوكالات والهيئات الأخرى التي اعتادت أن تكون جزءًا منها عندما كانت عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن التعاون التجاري والاقتصادي مع أوروبا سيكون أيضًا أسهل بكثير إذا وافقت بريطانيا على تنسيق المزيد من اللوائح مع بروكسل بدلاً من تضليل الجمهور للاعتقاد بأن المملكة المتحدة تستفيد اقتصاديًا من استعادة السيادة.