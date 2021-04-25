أسامة هيكل يتقدم باستقالته لرئيس الوزراء من منصب وزير الدولة للإعلام

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.
أسامة هيكل يتقدم باستقالته لرئيس الوزراء من منصب وزير الدولة للإعلامالأحد، 25 أبريل 2021 11:13 ص
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
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