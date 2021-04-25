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أسامة هيكل يتقدم باستقالته لرئيس الوزراء من منصب وزير الدولة للإعلام

الأحد، 25 أبريل 2021 11:13 ص
أسامة هيكل يتقدم باستقالته لرئيس الوزراء من منصب وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
كتبت هند مختار

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صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.
 
 
 

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ظروف صحية

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اخبار اليوم

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