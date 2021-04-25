أسامة هيكل يتقدم باستقالته لرئيس الوزراء من منصب وزير الدولة للإعلام

كتبت هند مختار

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.