آخر ما كتبته "ادعولي ربنا يعديهالي على خير لأجل ولادي".. وفاة طبيبة بكورونا ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

توفت دكتورة جيلان جلال، طبيبة سمعيات بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ودونت الدكتورة جيلان، علي صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلة: "ادعولي يا جماعة أنا هتحجز في المستشفى دلوقتي.. ادعولي ربنا يعدهالي على خير عشان خاطر ولادي.. أنا خايفة".

وأصيبت دكتورة جيلان بفيروس كورونا، وتم عزلها بمستشفى الحياة بورفؤاد خلال الأسبوع الماضي، ووضعت على جهاز التنفس الصناعي، وتوفت اليوم جراء إصابتها بالفيروس.

وكشف مصدر طبي، أن الطبيبة الراحلة لديها أطفال، وكانت حامل في الشهر الخامس، وأنه سيعلن موعد تشييع الجنازة عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.