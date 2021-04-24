اليوم السابع
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السبت، 24 أبريل 2021 06:00 م
خالد صلاح
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18 مرشحا للانتخابات الرئاسية السورية حتى الآن بينهم سيدة

السبت، 24 أبريل 2021 06:00 م
18 مرشحا للانتخابات الرئاسية السورية حتى الآن بينهم سيدة حمودة صباغ
وكالات

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أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ،اليوم، السبت، عن تلقي المجلس 4 طلبات لمرشحين بينهم سيدة، وبذلك يصبح عدد المرشحين حتى الآن 18 مرشحاً للانتخابات الرئاسية السورية التي ستجري نهاية شهر مايو القادم.
 
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) إعلان رئيس مجلس الشعب تلقى أربعة كتب من المحكمة الدستورية العليا بتقديم أحمد هيثم أحمد المكاري ودعد مبارك قنوع ومحمد كاميران بن محمد جميل ميرخان وحسين محمد طيجان طلبات إلى المحكمة بترشيح انفسهم لمنصب رئيس الجمهورية.
 
وذكر رئيس مجلس الشعب في الجلسة السابعة من الدورة الاستثنائية الثانية، أنه استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا رقم 15 ص.ر تاريخ 24-4-2021 المتضمن الطلب المقدم من أحمد هيثم بن أحمد المكاري بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وقد سجل الطلب لدى المجلس في سجل خاص.
 
وكان رئيس مجلس الشعب أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الماضي ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 28 من أبريل 2021.
 
ونقلت وسائل إعلام مختلفة نقلا عن مصادر سياسية أن أعضاء مجلس الشعب ومنذ 3 أيام باشروا بإعطاء المرشحين تأييدهم للحصول على 35 اسماً حتى يحق لهم دخول الانتخابات الرئاسية، وأن كتلة حزب البعث التي تبلغ حوالي 170 عضواً في البرلمان سوف تعطي صوتها للمرشح بشار الأسد، ويبقى حوالي 80 صوتاً من أحزاب الجبهة الوطنية والمستقلين ستكون أصواتهم لمرشحين اثنين.
 
وينتهي تقديم الطلبات للانتخابات الرئاسية يوم 28 الشهر الجاري، وحدد يوم 26 من شهر مايو القادم لانتخابات السوريين في الخارج، ويوم 28 من شهر مايو القادم موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل الأراضي السورية.
 

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