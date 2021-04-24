اليوم السابع
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وفود حقوقية وإعلامية تزور سجون المرج فى القاهرة

السبت، 24 أبريل 2021 10:41 ص
وفود حقوقية وإعلامية تزور سجون المرج فى القاهرة قطاع السجون
كتب محمود عبد الراضي

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يتفقد اليوم السبت، حقوقيون وإعلاميون سجون المرج، حيث شهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، بما يؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون.

وتوفر وزارة الداخلية، غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

وحرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، حيث تم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

 

 


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