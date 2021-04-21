تعرف على استعدادات وزارة الرى لأسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل

كتبت أسماء نصار

بدأت السكرتارية الدائمة ل إسبوع القاهرة للمياه فى الإجراءات اللازمة للإستعداد لإسبوع القاهرة الرابع للمياه لعام 2021 والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

1-يعد اسبوع القاهرة للعام الحالى هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التى بدأت فى 2018.

2- يُعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية التحديات والفرص".

3- يشمل المؤتمر 5 موضوعات فرعية هى (المياه والتغيرات العالمية، التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية ، المياه والمجتمع ، التعاون علي المستوي الإقليمي والقطاعي لتحقيق الأمن المائي ، الإبتكار في العلوم المائية).

4- سيتم التركيز لأول مرة فى أسبوع القاهرة على القضايا السكانية وتأثير الزيادة السكانية على الإدارة المشتركة للأنهار العابرة للحدود وتغير المناخ وغيرها من الموضوعات.

5- ستعقد فعاليات الأسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

6- سيسمح بالمشاركة عن بعد عبر تقنيات الفيديوكونفرانس.

7- تم تشكيل لجنة علمية لإسبوع القاهرة للمياه .

8- أقرت اللجنة الاشتراطات والمعايير الخاصة بقبول الأوراق العلمية ، و آلية نشر الأبحاث المتميزة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة منها المجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه WATER SCIENCE JOURNAL .

9- تم فتح باب التسجيل للشركاء والرعاه من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدوليه الراغبة فى تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية أحد الأنشطة ضمن الأسبوع.

10-التسجيل متاح عبر الإنترنت.