اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 07:03 ص
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تعرف على استعدادات وزارة الرى لأسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل

الأربعاء، 21 أبريل 2021 07:00 ص
تعرف على استعدادات وزارة الرى لأسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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بدأت السكرتارية الدائمة لإسبوع القاهرة للمياه فى الإجراءات اللازمة للإستعداد لإسبوع القاهرة الرابع للمياه لعام 2021 والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 
 
1-يعد اسبوع القاهرة للعام الحالى هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التى بدأت فى 2018.
2- يُعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية التحديات والفرص".
3- يشمل المؤتمر 5 موضوعات فرعية هى (المياه والتغيرات العالمية، التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية ، المياه والمجتمع ، التعاون علي المستوي الإقليمي والقطاعي لتحقيق الأمن المائي ، الإبتكار في العلوم المائية).
4- سيتم التركيز لأول مرة فى أسبوع القاهرة على القضايا السكانية وتأثير الزيادة السكانية على الإدارة المشتركة للأنهار العابرة للحدود وتغير المناخ وغيرها من الموضوعات.
5- ستعقد فعاليات الأسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
6- سيسمح بالمشاركة عن بعد عبر تقنيات الفيديوكونفرانس. 
7- تم تشكيل لجنة علمية لإسبوع القاهرة للمياه .
8- أقرت اللجنة الاشتراطات والمعايير الخاصة بقبول الأوراق العلمية ، و آلية نشر الأبحاث المتميزة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة منها المجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه WATER SCIENCE JOURNAL .
9- تم فتح باب التسجيل للشركاء والرعاه من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدوليه الراغبة فى تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية أحد الأنشطة ضمن الأسبوع.
10-التسجيل متاح عبر الإنترنت.

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