اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

السبت، 24 أبريل 2021 12:00 ص
وزير التعليم العالى يترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات الحكومية، وينعقد الاجتماع بجامعة عين شمس.

 

ومن المقرر أن يناقش أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، فى الاجتماع الدورى، انتظام الدراسة فى الجامعات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

وكان مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، عن وجود أى نية لتأجيل الدراسة بالجامعات خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات غدا، مؤكدا استمرار الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى، وأن اجتماع غدا السبت ليس اجتماعا طارئا ولكن اجتماع دورى للمجلس الأعلى للجامعات ينعقد بصورة شهرية وسيتم مناقشة الأجندة الدورية المعدة سابقا للاجتماع.

 

وأكد المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ما يتم ترديده عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن تعليق الدراسة أو تحويل امتحانات الفصل الدراسى الثانى لأبحاث شائعات لا أساس لها من الصحة والدراسة مستمرة مع تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 


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وزير التعليم العالى

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