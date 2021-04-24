اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 10:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزيرة خارجية السودان تؤكد أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

السبت، 24 أبريل 2021 09:02 م
وزيرة خارجية السودان تؤكد أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة مريم الصادق المهدى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرضت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدى، موقف بلادها في ما يخص ملف سد النهضة، وأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني، وذلك خلال لقائها مع ماشين مين سفير جمهورية الصين بالخرطوم.
 
وبحث اللقاء سبل التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين، وعبرت وزيرة خارجية السودان عن وافر امتنان بلادها للدعم الصيني المتواصل للثورة السودانية ودعم التحول السلمي للسلطة بما في ذلك الدعم الطبي خلال جائحة كورونا.
 
كما أشادت المهدي بالعلاقات السودانية - الصينية، وثمنت الخبرات الصينية في عدة مجالات من بينها البنية التحتية، النفط والتعدين.
 
واستعرضت المهدي ترتيبات مؤتمر باريس المقرر عقده في مايو المقبل، وقدمت عرضا عن أهمية المؤتمر للسودان في مجال الاستثمار، وإعفاء الديون وتقديم سودان الثورة للمجتمع الدولي.
 
من جانبه، نقل سفير الصين لدى السودان تحيات وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى وزيرة خارجية السودان، وأشاد بالعلاقات الإستراتيجية التى تربط البلدين.
 
وثمن الدور المفصلي للسودان في حفظ الأمن في المنطقة، مؤكدا أهمية دفع العلاقات الثنائية والإرتقاء بها.
 
وقدم الدعوة لوزيرة الخارجية السودانية، لزيارة بكين في أقرب فرصة، وجدد التزام بلاده بتقديم كل العون والمساندة للسودان.

مصر

السودان

اثيوبيا

سد النهضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى و"بن زايد" يبحثان الملفات المطروحة إقليمياً وفي مقدمتها سد النهضة

السبت، 24 أبريل 2021 08:32 م

بيان أمريكي هام حول سد النهضة قد يغير المعادلة.. وهل تتخلى إثيوبيا عن عنادها؟

السبت، 24 أبريل 2021 02:41 ص

العربية: مستشار الأمن القومي الأمريكي يدعو قادة مصر والسودان وإثيوبيا للتعاون لحل أزمة سد النهضة

الجمعة، 23 أبريل 2021 09:45 م

الرئيس السيسى وبوتين يتباحثان هاتفيًا بشأن الأوضاع فى ليبيا وملف سد النهضة

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:46 ص

السودان يدعو الاتحاد الأوروبى لتوسيع مظلة الوسطاء فى مفاوضات سد النهضة

الخميس، 22 أبريل 2021 08:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة