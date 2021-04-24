اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الصحة تستعرض الوضع الوبائى لكورونا فى مؤتمر صحفى اليوم

السبت، 24 أبريل 2021 10:35 ص
وزيرة الصحة تستعرض الوضع الوبائى لكورونا فى مؤتمر صحفى اليوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظات جمهورية مصر العربية.
 
وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
يذكر أن إجمالي عدد المصابين، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 220658 من ضمنهم 166024 حالات تم شفاؤها، و12959 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 

الصحة

كورونا

الوضع الوبائى لكورونا

الجمهورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة