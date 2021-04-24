نيويورك تايمز: بايدن يؤكد عزم واشنطن التعاون مع موسكو لمواجهة أزمة المناخ

كتبت رباب فتحى

أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستعمل مع روسيا بشأن سبل مكافحة أزمة المناخ، قائلاً إنه يتطلع إلى الجهود المشتركة وأنه "شجع للغاية" دعوة البلاد للتعاون في التقنيات الجديدة مثل إزالة الكربون، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ولكن على الرغم من إصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه "مهتم حقًا بتحفيز التعاون الدولي من أجل البحث بشكل أكبر عن حلول فعالة لتغير المناخ بالإضافة إلى جميع التحديات الحيوية الأخرى"، إلا أنه لم يشر إلى خفض إمدادات النفط والغاز أو استهلاكهما.

وقالت الصحيفة إن بوتين لم يقدم أي ضمان بأن روسيا ستقدم خطة وطنية جديدة لخفض الكربون، وهو مطلب هذا العام بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ارتفعت في روسيا بقوة في السنوات الأخيرة ، وتعززت مكانتها كواحدة من أكبر موردي الوقود الأحفوري في العالم من خلال صفقة لتزويد ألمانيا بالغاز ، ويمكن تعزيزها أكثر إذا نجحت محاولات بوتين للتنقيب والعثور على خطوط الشحن عبر الغطاء الجليدي المتقلص في القطب الشمالي.

وقال بول بليدسو، من معهد السياسة التقدمية: "خرجت انبعاثات روسيا عن السيطرة، وتزايدت بشكل أسرع من أي بواعث رئيسية أخرى في السنوات القليلة الماضية، روسيا دولة نائية تمامًا من حيث المناخ ".

وقال بليدسو إن حضور بوتين في قمة المناخ الافتراضية في البيت الأبيض، التي عُقدت يومي الخميس والجمعة ، كان بسبب "تخيله لنفسه كزعيم عالمي ، لكن مشاركته أظهرت مدى الاختلافات بين الدول فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ."