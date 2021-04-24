مقترح بايدن بزيادة ضرائب الأثرياء يضرب "العملات المشفرة".. واختفاء 200 مليار دولار

تسبب مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، برفع ضريبة أرباح رأس المال في موجة بيع أدت إلى انخفاض عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، حيث وصلت البيتكوين إلى 49 ألف و730 دولار مسجلة انخفاض بقيمة 7.3%، وهي المرة الأولى التي يتم فبها تداول العملة الرقمية الأشهر بأقل من 50 ألف دولار منذ أوائل مارس.
وفقا لشبكة سي ان بي سي، اختفى أكثر من 200 مليار دولار من سوق العملات المشفرة في يوم واحد، حيث انخفضت قيمة عملة البيتكوين إلى أقل من 50 ألف دولار، كما انخفضت عملة "إيثر" إلى 2320 دولارًا ، بانخفاض 8% وانخفض XRP ، خامس أكبر عملة مشفرة ، بنسبة 16%.
ومن المتوقع، أن يرفع الرئيس بايدن ضريبة أرباح رأس المال طويلة الأجل لأغنى الأمريكيين إلى 43.4% ، بما في ذلك ضريبة إضافية، وسيكون ذلك أعلى من أعلى معدل ضرائب فيدرالية على دخل الأجور، وسينطبق معدل الضريبة الجديد على عوائد الأصول المحتفظ بها في الحسابات الخاضعة للضريبة والمباعة بعد أكثر من عام.
أدى ذلك إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم بين عشية وضحاها ، حيث أنهت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة جلسة يوم الخميس في المنطقة الحمراء.
وقال المحللون، إن المخاوف بشأن اقتراح ضريبة أرباح رأس المال لبايدن قد تمتد لتشمل مستثمري العملات المشفرة ، الذين قضوا عامًا رائعًا مع ارتفاع سعر البيتكوين بأكثر من ستة أضعاف في الأشهر الـ12 الماضية.
في عام 2021 وحده ، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 66%، بينما ارتفع الإيثر - الرمز الرقمي لسلسلة Ethereum blockchain - بأكثر من 200%
يرجع جزء من هذا الدعم، إلى زيادة شراء البيتكوين من قبل المستثمرين المؤسسيين. كما قامت شركات مثل Tesla و Square بشراء البيتكوين بما قيمته مليارات الدولارات، كما تحاول البنوك أيضًا السماح لعملائها بالمشاركة في سوق البيتكوين.
تبحث السلطات في جميع أنحاء العالم، في كيفية تنظيم عملات البيتكوين، ووصف نائب محافظ بنك الشعب الصيني البيتكوين بأنه "بديل استثماري".
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