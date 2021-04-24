مقترح بايدن بزيادة ضرائب الأثرياء يضرب "العملات المشفرة".. واختفاء 200 مليار دولار

كتبت: نهال أبو السعود

تسبب مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، برفع ضريبة أرباح رأس المال في موجة بيع أدت إلى انخفاض ‏عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، حيث وصلت البيتكوين إلى 49 ألف و730 دولار مسجلة ‏انخفاض بقيمة 7.3%، وهي المرة الأولى التي يتم فبها تداول العملة الرقمية الأشهر بأقل من 50 ألف ‏دولار منذ أوائل مارس.‏

وفقا لشبكة سي ان بي سي، اختفى أكثر من 200 مليار دولار من سوق العملات المشفرة في يوم واحد، ‏حيث انخفضت قيمة عملة البيتكوين إلى أقل من 50 ألف دولار، كما انخفضت عملة "إيثر" إلى 2320 ‏دولارًا ، بانخفاض 8% وانخفض ‏XRP‏ ، خامس أكبر عملة مشفرة ، بنسبة 16%.‏

ومن المتوقع، أن يرفع الرئيس بايدن ضريبة أرباح رأس المال طويلة الأجل لأغنى الأمريكيين إلى 43.4% ، ‏بما في ذلك ضريبة إضافية، وسيكون ذلك أعلى من أعلى معدل ضرائب فيدرالية على دخل الأجور، ‏وسينطبق معدل الضريبة الجديد على عوائد الأصول المحتفظ بها في الحسابات الخاضعة للضريبة ‏والمباعة بعد أكثر من عام.‏

أدى ذلك إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم بين عشية وضحاها ، حيث أنهت جميع المؤشرات ‏الأمريكية الرئيسية الثلاثة جلسة يوم الخميس في المنطقة الحمراء. ‏

وقال المحللون، إن المخاوف بشأن اقتراح ضريبة أرباح رأس المال لبايدن قد تمتد لتشمل مستثمري ‏العملات المشفرة ، الذين قضوا عامًا رائعًا مع ارتفاع سعر البيتكوين بأكثر من ستة أضعاف في الأشهر الـ12 الماضية.‏

في عام 2021 وحده ، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 66%، بينما ارتفع الإيثر - الرمز الرقمي لسلسلة ‏Ethereum blockchain‏ - بأكثر من 200%‏

يرجع جزء من هذا الدعم، إلى زيادة شراء البيتكوين من قبل المستثمرين المؤسسيين. كما قامت شركات ‏مثل ‏Tesla‏ و ‏Square‏ بشراء البيتكوين بما قيمته مليارات الدولارات، كما تحاول البنوك أيضًا السماح ‏لعملائها بالمشاركة في سوق البيتكوين. ‏

تبحث السلطات في جميع أنحاء العالم، في كيفية تنظيم عملات البيتكوين، ووصف نائب محافظ بنك ‏الشعب الصيني البيتكوين بأنه "بديل استثماري".