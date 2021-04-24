مشرعون أمريكيون يطالبون إدارة بايدن بالتنازل مؤقتا عن حقوق ملكية لقاحات "كورونا"

واشنطن /أ ش أ/

كثف مشرعون أمريكيون، ومنظمات أمريكية غير هادفة للربح الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لدعم إعفاء مؤقت من حقوق براءة الاختراع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف مساعدة الدول الفقيرة على احتواء الجائحة.

وسلمت المنظمات الأمريكية - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية عريضة موقعة من مليونى شخص تضاف إلى رسائل منفصلة بعثت بها إلى بايدن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسي، ونحو 100 عضو فى مجلس النواب و60 رئيس دولة سابقاً .

وقال السناتور، بيرنى ساندرز إن "من مصلحة الولايات المتحدة أيضا ضمان تطعيم أكبر عدد ممكن فى أسرع وقت ممكن، للحد من فرصة حدوث تحورات فى الفيروس قد تؤدى إلى مزيد من الإغلاق فى الولايات المتحدة".

وأضاف "فيما يتعلق بهذه القضية الصحية البالغة الأهمية، هذه القضية الأخلاقية، يتعين على الولايات المتحدة أن تفعل الصواب".

ومنعت الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول الكبرى الأخرى مفاوضات فى منظمة التجارة العالمية تتضمن اقتراحاً تقوده الهند وجنوب أفريقيا ويحظى الآن بدعم 100 عضو فى المنظمة، وبموجب الاقتراح يتم التنازل مؤقتاً عن حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية للسماح للبلدان النامية بإنتاج اللقاحات.