مخدر "الشابو" وراء مقتل طفل على يد والده بالإسماعيلية صعقًا بالكهرباء

الإسماعيلية - السيد فلاح

اعترف المتهم بقتل نجله فى الإسماعيلية، أنه ارتكب الواقعة بسبب محاولته إجبار الطفل على الانصياع لكلامه فى الفترة الأخيرة، فيما كشفت التحريات أن المتهم مدمن للمواد المخدرة وخاصة مخدر "الشابو".

وأكد جيران المجنى عليه أنه خلال الفترة الماضية، كان المتهم يظهر بشكل دائم تحت تأثير المواد المخدرة وكان دائم الشجار مع الأهالى وجيرانه، كما كشفت التحريات التى أشرف عليها النقباء كامل قمحاوى والسيد نصرالله وملهم محمد معاونى مباحث مركز الإسماعيلية، أن المتهم تشاجر مع زوجته خلال الفترة الماضية واضطرت لترك المنزل إلى أن اكتشف الأهالى ارتكابه واقعة قتله لنجله.

ويعتبر مخدر الشابو من أخطر المخدرات الكيميائية التى انتشرت خلال الفترة الماضية ويستخلص من مادة "الأمفيتامين" الكيميائية، ويعمل على تدمير أجهزة جسم الإنسان، وعلى رأسها الخلايا العصبية، فمع بداية تعاطيه يشعر المدمن بالنشوة والسعادة، لكن سرعان ما يعانى المتعاطى سلوكًا عدوانيًا مفرطًا تجاه من حوله بسبب هلاوس سمعية وبصرية، وفقدان الوزن، وسقوط الأسنان، وارتفاع معدلات دقات القلب.

وأمرت نيابة مركز الإسماعيلية صباح اليوم السبت، بحبس أب مدمن مخدرات وله معلومات جنائية وسبق اتهامات فى عدد من القضايا من بينها "مخدرات، وضرب، وسلاح أبيض"، مقيم دائرة قسم مركز الإسماعيلية ودائم التعدى على ابنه بالضرب والتعذيب بالكهرباء وإحداث ما به من إصابات مما تسبب فى وفاته 15 يوم على ذمة التحقيقات لاتهامه فى قتل نجله 10 سنوات صعقًا بالكهرباء.

وأمرت النيابة أمس بدفن جثمان طفل فى العاشرة من عمره الذى توفى إثر اعتداء والده عليه وتعذيبه حتى الموت بعد بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة لوصول الجثمان مصاب بعدة إصابات لمستشفى جامعة قناة السويس.

وكانت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، رئيس المباحث، والنقباء كامل قمحاوى والسيد نصر الله وملهم محمد معاونى مباحث مركز الإسماعيلية، قد تمكنوا من إلقاء القبض على أب اعتدى على نجله بالضرب حتى وفاته، بطريق الخطأ بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بادعاء تهذيب سلوكه.

وتمكن معاونو المباحث من تحديد مكان المتهم بعد تركه لابنه داخل المستشفى ومحاولته الهرب فيما نجحت إحدى المأموريات فى ضبطه.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بوصول طفل 10 سنوات إلى مستشفى جامعة قناة السويس به العديد من الإصابات جثة هامدة.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه إلى مكان البلاغ، لفحص جثمان الطفل ومناقشة ذويه.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، وأمرت بنقلها للمشرحة، وتم عرضها على الطب الشرعي، وأصدر تقريره عن سبب الوفاة.

وكشفت المعاينة الأولية للجثمان المجنى عليه أنه مصاب بعدة إصابات ويظهر عليه آثار التعذيب والصعق بالكهرباء والضرب، وكشفت مصادر عن أن والد المجنى عليه "له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة أبو عطوة لدائرة المركز، وبحسب مصادر فإن المجنى عليه اعترف باعتدائه بالضرب على نجله بغرض تربيته إلا أنه توفى فى يديه.

ونفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يٌحَمِل الشرطة مسئولية مصرع طفل على يد والده، مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلا.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لمركز شرطة الإسماعيلية بوصول أحد الأطفال مقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" لأحد المستشفيات بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية لمحل البلاغ وبالفحص وسؤال الشهود تبين أن والد الطفل "المتوفى" سبق اتهامه فى عدد من القضايا من بينها "مخدرات، ضرب، وسلاح أبيض"، وهو مقيم بدائرة القسم" دائم التعدى على ابنه بالضرب والتعذيب بالكهرباء وإحداث ما به من إصابات مما تسبب فى وفاته.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأضاف بأنه كان تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة.