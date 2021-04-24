اليوم السابع
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السبت، 24 أبريل 2021 04:43 م
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محافظ كفر الشيخ: تطوير الحديقة العامة غرب العاصمة ووضع مظلات وألعاب أطفال

السبت، 24 أبريل 2021 04:04 م
محافظ كفر الشيخ: تطوير الحديقة العامة غرب العاصمة ووضع مظلات وألعاب أطفال
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، تطوير الحديقة الممتدة بطول طريق صبرى القاضي، ووضع مظلات ومقاعد وبرجولات وألعاب أطفال، ورفع كفاءة الإنارة بها على غرار الحديقة العامة المجاورة لديوان المحافظة والممتدة لحديقة صنعاء، لتكون متنفساً جديداً لأهالى غرب العاصمة.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، بدء أعمال نظافة الحديقة المجاورة لطريق صبرى القاضي، وسرعة وضع البرجولات والمظلات وألعاب الأطفال، لتكون مكتملة قبل عيد الفطر المبارك.

يأتى ذلك ضمن الخطة التى وضعها محافظ كفر الشيخ، لتطوير الحدائق العامة بالمحافظة ، لتستقبل الأهالى غرب وشرق ووسط العاصمة مجاناً دون مقابل.

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