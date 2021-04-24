محافظ المنوفية: ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص وتحرير 241 محضرا تموينيا

المنوفية - محمود شاكر

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار، صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة بنطاق المحافظة على مدار يومين، أسفرت عن تحرير 241 محضرا تموينيا تنوع ما بين 142 محضر مخالفات مخابز و99 محضر أسواق، مشيرا إلى أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضرين جنح بمركز ومدينة السادات، أحدهم ضد صاحب مصنع زيوت طعام بناحية المنطقة الصناعية لاستخدامه علامات تجارية وهمية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط ما يقارب من 76 طن زيت طعام غير صالح، وآخر ضد صاحب مصنع توابل بناحية المطورين لإدارته النشاط بدون ترخيص وحيازته مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع تعبئة مواد غذائية بناحية قرية ميت مسعود بشبين الكوم، يعمل بدون ترخيص واستخدام علامات تجارية وهمية.

وأضاف "الجمال" بأنه تم تحرير محضرين جنح بمركز ومدينة شبين الكوم أحدهم ضد المسئول عن ثلاجة لحوم لحيازته لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، والتحفظ على 40 كجم لحوم وكبدة منتهية الصلاحية، والآخر ضد صاحب محل جزارة لحيازته 62 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وفى ذات السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة والأجهزة الأمنية على محلات الأغذية والدواجن والأسماك والمخابز بنطاق المدينة.

أسفرت عن إعدام 200 كجم مستلزمات إنتاج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر صحة، وكذا محضر نقص وزن لرغيف الخبز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بشن حملة مكبرة لفض سوق الجمعة من على شريط السكة الحديد بنطاق الوحدة المحلية بالخطاطبة، وذلك لفرض سيادة القانون والحد من المخاطر والكوارث والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.