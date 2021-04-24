محافظ القليوبية: تحرير 140 محضرا وضبط 200 شيشة وغلق 11 مقهى مخالفا بشبرا وقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس الجمعة، حملة ليلية لإزالة الأكشاك المخالفة أسفل الطريق الدائرى بقليوب، واستمرت الحملة حتى الساعة الواحدة صباح اليوم السبت، حيث تمت إزالة 60 كشكا مخالفا أسفل الطريق الدائري، وذلك فى إطار جهود المحافظة لإزالة الإشغالات والعشوائيات ولبدء تسليم المنطقة للشركة القائمة على أعمال توسعة الطريق الدائرى للبدء فى تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير، حيث كلف المحافظ رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة ومنع عودة أى باعة جائلين بالمنطقة وإيجاد مكان حضارى بديل لهم ونقلهم إليه لمنع الظواهر العشوائية فى الشوارع.

وفى إطار متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، فقد تابع المحافظ الحملات المستمرة بحى شرق شبرا الخيمة، حيث تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق فى المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون فى أى مخالفة، حيث تم ضبط ٨٠ شيشة وتم تحرير 21 محضر كمامة، وغلق ٣ مقاهي.

واستكمل المحافظ، الحملة بمرافقة شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالحي، حيث تم المرور على المحلات والكافيتريات وتمكنت الحملة من إزالة 18 فرش من فروشات الباعة الجائلين والتى كانت تتسبب فى غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، كما تم أيضا إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، وضبط 48 كرسى من أمام الكافيتريات تتسبب فى إشغال الطريق وضبط 1 أسطوانة بوتجاز.

وعلى هذا النحو فقد قامت جميع الأجهزة التنفيذية لمجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة مساء أمس الجمعة، وأسفرت عن ضبط 200 شيشة وتحرير 140 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 11 مقاهى وبذلك يصبح إجمالى المخالفات يومى الخميس والجمعة ضبط حوالى 500 شيشة وتحرير 180 محضر.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال النظافه بشوارع الحي، حيث وجه باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبى طريق ترعة الإسماعيلية وتشجيره، والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أى مخلفات تشوه المظهر الحضارى وتعرقل الحركة المرورية.

وشدد المحافظ، على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.

وأكد الهجان، أنه لا تهاون مع أى مخالفات تشوه المظهر الحضارى للشوارع ولن يسمح بأى شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.

ورافق المحافظ، فى الجولة مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة.