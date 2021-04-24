محافظ الغربية: غلق 6438 منشأة ومركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر 2020

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فى بيان له عن غلق 1011 محل، 444 سوق، 360 مطعم، 486 مقهى، و682 ورشة و 1789 منشأة أخرى، بإجمالي 4772 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المنصوص عليها من مجلس الوزراء بنطاق محافظة الغربية، وذلك منذ ديسمبر2020.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم غلق وتشميع 1666 مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

وطالب محافظ الغربية، أصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق الصيفية الجديدة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، حيث أن الحملات التفتيشية مستمرة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، كما يؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات خاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.