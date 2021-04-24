محافظ البحيرة: توريد 9260.384 طن قمح للصوامع والشون

البحيرة - فريق المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم 9260.384 طن قمح محلي، مشيراً إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 57 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 476 ألفا و391 فدانا، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هى 29 صومعة وشونة متمثلة فى 24 شونة و5 صوامع مطورة.

وأكد "آمنة"، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بــ7.5 جنيه مصرى ودرجة 23 بمبلغ 715 جنيه مصرى ودرجة 23.5 بقيمة 725 جنيه مصري، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.