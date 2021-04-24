اليوم السابع
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محافظة القاهرة: لا زيادة فى تعريفة ركوب الميكروباص والنقل العام

السبت، 24 أبريل 2021 12:04 م
محافظة القاهرة: لا زيادة فى تعريفة ركوب الميكروباص والنقل العام أتوبيسات النقل العام
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت محافظة القاهرة أنه لا زيادة في أى أسعار بتعريفة الركوب، موضحة أنه لا توجد زيادات تعريفة ركوب الميكروباص أو نقل عام، مؤكده أن حملات من الشرطة مستمرة لعدم تجاوز السائقين مع المواطنين.
 
وكانت قررت لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية، تثبيت أسعار المازوت والسولار ورفع سعر البنزين بقيمة 25 قرشا، وذلك اعتبارا من صباح الجمعة، والتى تضمنت تحديد 650 قرشا /لتر بنزين أوكتين 82، و775قرش/لتر بنزين أوكتين 92، و875 قرش/لتر بنزين أوكتين 95.
 
كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائى للوقود والبنزين تثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع، بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالى، وأقرت بثبات أسعار السولار فى السوق المحلية.
 
وفى هذا السياق تقوم الأجهزة المعنية بالمحافظة بمواصلة جهود ضبط الخدمة بالمواقف سيارات الأجرة وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات فى هذا الشأن.
 

اسعار الوقود

اسعار البنزين

تعريفة الركوب

القاهرة

أجرة الميكروباص

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