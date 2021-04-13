اليوم السابع
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تعرف على المواعيد الجديدة لخطوط النقل العام فى شهر رمضان

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 04:00 ص
تعرف على المواعيد الجديدة لخطوط النقل العام فى شهر رمضان اتوبيسات النقل العام
كتب ـ سيد الخلفاوى

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عدلت محافظة القاهرة مواعيد العمل بخطوط هيئة النقل العام والنقل الجماعي لإحداث سيولة مرورية، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، مع تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصاً على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة. 
 
ويعرض "اليوم السابع" التعديلات التي تمت في مواعيد خطوط النقل العام بالقاهرة الكبرى...
 
1. يتم خروج 50% من سيارات أسطول النقل الساعة 5.30 صباحاً ويستمر خروج باقي الأسطول (50%) تدريجيا حتى الساعة ( 8.30) صباحاً .
 
2. استمرار عمل السيارات لتغطية ذروة ما قبل الإفطار لتعمل 10 ساعات متواصلة .
 
3. مد ساعات العمل لعدة خطوط لخدمة المزارات الدينية لتستمر بعد منتصف الليل وأخر اتوبيس يصل أطراف المدينة 1 ص.
 
4. تخصيص خدمات ليلية طوال شهر رمضان لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري .
 
5. الخدمة الليلية تبدأ من 9 م حتى 5 ص لتقديم أفضل خدمة للجمهور الركاب طوال الشهر. 
 
6. سيتم مد سهر عدد من خطوط المينى باص الخاصة بنسبة 65% للربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.
 
7. استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية طوال ساعات التشغيل .
 
 
 

النقل العام

مواعيد النقل العام

اتوبيس النقل العام

القاهرة

شهر رمضان

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