طرق بسيطة لخفض مستوى الكوليسترول الضار.. تناول الأسماك والمكسرات الأبرز

كتبت مروة هريدى

عندما يكون لديك مستوى مرتفع من الكوليسترول ، يمكن أن يساعد إجراء تغييرات على نظامك الغذائى ونمط الحياة فى تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ما يترتب عليه تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حتى إذا كنت تتناول دواءً لخفض مستويات الكوليسترول فى الدم، فإن النظام الغذائى الحصى وممارسة الرياضة من شأنها الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل مثالى، وفقًا لما ذكره موقع "أون هيلث".

-طرق بسيطة للتحكم فى مستويات الكوليسترول بالدم:

1- التحكم فى الوجبات

يساهم تناول وجبات كبيرة الحجم فى زيادة الوزن وارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، لذلك من المهم التحكم جيدًا فى كمية الطعام المتناول بما لا يزيد الوزن.

2- تناول الخضروات والفاكهة

عندما يتعلق الأمر بالفواكه والخضروات، يمكن أن يساعد تناولهم على مدار اليوم فى خفض الكوليسترول الضار LDL، علاوة على ذلك تحتوى هذه الأطعمة على مضادات الأكسدة التى يمكن أن تكون مفيدة، حيث يؤدى تناول المزيد من الخضار والفواكه غالبًا إلى تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون ومن ثم يؤدى ذلك أيضًا إلى خفض ضغط الدم وتعزيز فقدان الوزن.

3- تناول الأسماك

يعتبر تناول الأسماك صحيًا للقلب بشكل خاص لأن العديد من الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية وقليلة الدهون المشبعة، حيث تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية فى خفض مستويات الدهون الثلاثية فى الدم، مع مراعاة أن تجنب تناول الأسماك مقلية لأن قلى أى طعام بالزيت العميق يقلل من فوائده الصحية.

4- المكسرات

تساعد المكسرات على خفض نسبة الكوليسترول لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، هذا النوع من الدهون يخفض الكوليسترول الضار LDL مع الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيد HDL.

5- الحبوب الكاملة

مثل الفول والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والأرز البنى غنية بالألياف التى يمكن أن تساعد فى خفض نسبة الكوليسترول، كما أنها تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، حيث تعمل الكربوهيدرات الموجودة فى المعجنات والأرز الأبيض والخبز الأبيض والبطاطس على زيادة مستويات السكر فى الدم بسرعة مما يترتب عليه الشعور بالجوع سريعًا ومن ثم الإفراط بتناول الطعام.

6- التمارين الرياضية

يمكن القيام بتمارين منتظمة لفترات قصيرة أن تساعد فى خفض الدهون الثلاثية وزيادة كوليسترول البروتين الدهني عالى الكثافة، حيث تعمل التمارين الرياضية أيضًا على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال مساعدتك فى الحفاظ على وزن مثالى للجسم والتقليل من ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب أيضًا.