ضبط 50 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا داخل مخزن في مصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 50 ألف قرص أدوية مختلفة الأنواع مهربة جمركيا داخل مخزن بدون ترخيص في مصر القديمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط (50346 قرص أدوية مختلفة الأنواع ومستوردة ومهربه جمركياً - 648 زجاجه قطرة – 240 عبوة كريم – 120 عبوة فوار – 150 قطعة مستلزمات طبية – 108 أمبول حقن – 15 عبوة لبن أطفال وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة (مسئول عن مخزن أدوية كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح ، فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة ومحظور تداولها بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.