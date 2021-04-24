ضبط 28 قضية تموينية من بينها مدير صيدلية بحوزته 140 قرص منشط جنسى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم ضبط 28 قضية متنوعة.

حيث تم ضبط مدير مسئول بصيدليه، ويقيم دائرة قسم جرجا لمزاولته مهنه الصيدلة بدون ترخيص، وحيازة أدوية عير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها، وتم ضبط "140" قرص منشطات جنسيه.

كما تم ضبط " 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 5 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و" 3 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و" 3 " قضية عدم صرف بون خبز للمواطنين، و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، جاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثله.

كانت مباحث التموين، قبل ذلك قد تمكنت من ضبط صاحبة مخبز بلدي، وتقيم دائرة قسم أول سوهاج لقيامها بالتقاعس عمداً عن الإخطار بتغيير نوع الوقود من سولار إلى غاز طبيعى والتحصل من جراء ذلك على مبالغ مالية من الدولة والاستيلاء عليها، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 1.074.774 جنيه، وضبط صاحب مخبز بلدى، ويقيم دائرة مركز جهينة لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق بقصد الاستيلاء على المال العام، وتم ضبط 225 بطاقة تموينية.