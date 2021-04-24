ضبط موظفي خدمة عملاء بشركة اخترقا حسابات تجار وأجريا عمليات شرائية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاحتيال عبر شبكة الإنترنت، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال عبر الإنترنت.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئول بإحدى شركات التجارة الإلكترونية، بتعرض الشركة لوقائع نصب واحتيال واختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة من على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات هؤلاء التجار بدون وجه حق ، وإعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملاؤها لخسائر مادية جسيمة .

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (شخصين) من موظفى خدمة العملاء بالشركة المُبلغة بإجراء عمليات شرائية من موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت من خلال إختراق بعض حسابات التجار المتعاملين مع الشركة ، ودفع قيمة تلك الأجهزة والمنتجات خصماً من حسابات هؤلاء التجار على موقع الشركة .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الآخر، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.