ضبط متهمين بسرقة هاتف محمول من مواطنين بالإكراه فى السيدة زينب

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من القبض على شخصين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالإكراه وإصابته بمنطقة السيدة زينب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الخيلفة بالقاهرة)، مصاب بجرح قطعي بالرأس، بأنه حال سيره مترجلاً بدائرة القسم فوجئ بشخصين مجهولين قاما باستيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، وتعديا عليه بالضرب بذات السلاح، ما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها، واستوليا منه على (هاتفه المحمول- مبلغ مالى ) كرهاً عنه ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( شخصين ، أحدهما له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" – الهاتف المحمول المستولى عليه – مبلغ مالى من متحصلات الواقعة – 2 هاتف محمول "مجهولى المصدر" ).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وأن الهاتفين الآخرين المضبوطين بحوزتهما، من متحصلات وقائع أخرى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.