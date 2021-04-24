ضبط المتهمين بالاستيلاء على سلع تموينية بقيمة نصف مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الاستيلاء على المال العام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على المال العام.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، قيام (مالك محل سلع تموينية – موظف بالتموين ومدير أحد مكاتب التموين بكفر الشيخ سابقاً ) بالاتفاق فيما بينهما على زيادة التسوية اليومية الخاصة بالمحل ملك المتهم الأول عن طريق التلاعب فى الإيصالات الخاص بماكينة صرف السلع التموينية للمواطنين"الخاصة بالمحل" بإثبات عمليات الصرف "غير حقيقية " وإعتماد الإيصالات من مكتب التموين رئاسة المتهم الثانى آنذاك ومهرها بخاتم المكتب ، والتى بموجبها يتم إستعاضة المحل ملك المتهم الأول بسلع تموينية مُدعمة وقيامهما بالتصرف بالبيع فى تلك السلع بالسوق السوداء دون توصيلها لمستحقيها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وإقتسام المبالغ فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، وتم التحفظ على جميع المستندات والمحررات المزورة ، كما أسفر الفحص المستندى عن قيام المتهمان بالإستيلاء على سلع تموينية بدون وجه حق قدرت قيمتها المالية بمبلغ (519891 جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.