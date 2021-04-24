سقوط المتهم بالنصب على راغبى استصلاح الأراضى بالغربية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، بزعم تمليكه قطع أراضى لاستصلاحها، ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها .

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإستثمار والتنمية الزراعية "له معلومات جنائية" وآخر، مقيمان بمحافظة الغربية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك قطع الأراضى لإستصلاحها متخذان من الشركة الخاصة بالمتهم الأول والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية مقراً لممارسة نشاطهما المؤثم، واستقطاب ضحاياهما وإيهامهم بملكية الشركة لقطع أراضى بمساحات مختلفة بمحافظتى (مطروح – الجيزة )، على خلاف الحقيقة ، وتمكنا من خلال ذلك الاستيلاء من الشاكى على مبالغ مالية بزعم تمليكه قطع أراضى بمحافظة الجيزة، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، كما أشارت التحريات أن المتهم الأول محبوس حالياً بقسم شرطة أول طنطا علي ذمة إحدى القضايا "تزوير"

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول .