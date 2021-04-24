سعر الريال السعودى اليوم السبت 24-4-2021 بالبنوك

كتبت ــ ريهام الباشا

سجل سعر الريال السعودى اليوم السبت 24-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع، كما سجل فى بنك الإسكندرية وبنك القاهرة والبنك التجار الدولى "cib" استقرارا عند 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع.

وينشر "اليوم السابع"، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس



4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.