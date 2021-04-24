رئيس الأسقفية: ذكرى تحرير سيناء انتصار للإرادة السياسية المصرية‎

كتب: محمد الأحمدى

هنأ دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء وعودة آخر شبر منها لحضن الوطن.

وقال حنا: إن تحرير سيناء كان بمثابة انتصار للإرادة السياسية المصرية التى جاءت بعد مفاوضات عديدة من الخارجية المصرية حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصرى المكثف‏.

وأضاف المطران أن ملحمة تحرير سيناء تحكى قصة الشعب المصري المحب للسلام و الحريص على حماية كل شبر من أرضه.

وفى سياق متصل، بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 39 لتحرير سيناء، جاء فيها:

"باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري بخالص التهنئة بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، الأرض الغالية على قلوبنا، والتي ارتوت بدماء جيل بعد جيل من شهداء القوات المسلحة الأبطال، للحفاظ على ترابها".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.