اليوم السابع
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السبت، 24 أبريل 2021 11:52 م
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دراسة: تناول أوميجا 3 يقلل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والسرطان

السبت، 24 أبريل 2021 11:00 م
دراسة: تناول أوميجا 3 يقلل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والسرطان أوميجا 3
ندى سليم

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كشفت دراسة جديدة صادرة عن معهد بحوث الأحماض الدهنية الأمريكي، عن وجود ارتباط بين أوميجا 3 وخطر الوفاة، حيث تبين أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من أوميجا 3 بمجرى الدم لم يتعرضوا لخطر الوفاة والأمراض، طبقًا لماورد في موقع ميديكال إكسبريس.

 

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وقالت الدراسة إن الأشخاص الذين تناولوا أوميجا 3 عاشوا لفترة أطول من أولئك الذين لديهم مستويات أقل.

وأوضح الباحثون أن هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للوفيات جراء أمراض القلب كانت لديهم مستويات منخفضة نسبيًا من أوميجا 3، حيث تبين علاقة أوميجا 3 بالأمراض التي تصيب القلب والدماغ والعينين والمفاصل.

وأشارت الدراسة إلى أن اليابانيين لديهم مستويات أعلى من أوميجا 3 مقارنة بالبلدان الاخرى، ولذلك يزداد العمر الافتراضي للشعب اليابانى مقارنة بغيرهم.

وأكد الباحثون أهمية تناول الأسماك التى تحتوي علي مستويات عالية من أوميجا 3، الذي تبين قدرته علي تخفيف التوتر والإجهاد، بجانب دوره في الحماية من عدوى فيروس كورونا.

واعتمدت الدراسة علي جمع بيانات عن مستويات الأحماض الدهنية في الدم في مجموعات كبيرة من الأشخاص الخاضعين للدراسة، حيث توصلت النتائج الي دور أوميجا 3 في خفض معدلات الوفاة  الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان بنسبة 13%.


أوميجا 3

فوائد أوميجا 3

فوائد الأسماك

الوقاية من أمراض القلب

الوقاية من السرطان

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