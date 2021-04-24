خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تفعيل خدمات جديدة على موقع دعم مص ر، أو من خلال بوابة مصر أو مكاتب التموين المطورة، أهمها إضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض، وذلك بعد نجاح الوزارة فى تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، خلال الفترة الماضية وهى استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

ونرصد أبرز هذه الخدمات كالتالى:..

- استخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية ذات الدخل أو المعاش المنخفض

- إضافة المواليد الجديدة إلكترونيا للفئات الأولى بالرعاية، لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه حاليا مع بداية شهر يوليو المقبل، وسيتم تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى فى إضافة المواليد الجديدة أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه، أو المعاشات حتى 1500 جنيه.

- تفعيل خدمة لأول مرة وهى الاستعلام عن الرصيد، حيث سيتمكن صاحب البطاقة من الدخول على موقع "دعم مصر" ومعرفة رصيده من الدعم المخصص له

- تفعيل إضافة الزوجة المحرومة من الدعم، وهى غير المقيدة على أى بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة.