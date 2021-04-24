جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية

كتب أحمد يعقوب

تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام بالمنطقه الشرقية ومباحث ميناء بورسعيد، من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور ) وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناء على الإخبارية المقدمة من إدارة المخدرات وإدارة المباحث بميناء بورسعيد ومذكرة الاشتباه المقدمة من إدارة الفحص بالأشعة والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام بالمنطقة الشرقية برئاسة محمود بخيت بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم OOCU8294068 قادمة من كوريا الجنوبية بيان جمركي رقم 18812 لسنة2021 ومخزنة بساحة المستودع العام بجمارك بورسعيد ومشمولها طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن جرارات زراعية .

وتم تشكيل لجنة لكشف مشمول الحاوية من محمد كمال جمعة مدير إدارة حركة المستودع ومحمد يوسف مدير الحركة وحاتم محمد مدحت بإدارة الفحص بالأشعة ورضا أبوزيد وطارق حسن بمكافحة التهرب الجمركي للمعاينة الفعلية فتبين وجود 22 زجاجه مشروبات كحولية (خمور) و2514 عبوة مستحضرات تجميل مخبأة داخل الحاوية .

قرر محمد حنفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.