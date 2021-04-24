تموين الغربية: توريد 2363 طن قمح حتى الآن داخل 22 صومعة وشون وهناجر

الغربية – عادل ضرة

أعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، فى بيان له، أن إجمالى ما تم توريده من القمح للشون والصوامع منذ بداية موسم الحصاد 2363 طن قمح.

وأضاف "ابو هاشم"، أن ما تم توريده حتى أمس الجمعة، 1307 أطنان و69 كيلو للشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية، وتوريد 1054 طن و829 كيلو لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا .

وأضاف أنه تم توريد 2.055 طن لشون البنك الزراعى المصري ، بإجمالى 2363 طن و953 كيلو داخل 22 صومعة وشون وهناجر، مشيرا أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن.

وأوضح أن هناك لجان من المديرية متواجدة فى الصوامع والشون والهناجر لفحص القمح الوارد، وتحديد درجة النظافة والشوائب، والاستلام على أن يتم صرف مستحقات المزارعين أولا بأول.