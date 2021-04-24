تعرف على أهم الإرشادات الغذائية للمتعافين من فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

بينما يحارب الكثيرون الموجة الثانية من فيروس كروونا، تتعاظم أهمية الإرشادات لأولئك الذين يتعافون من العدوى، من خلال النظام الغذائي الجيد الذى يعزز الشفاء بشكل أسرع، وذلك وفقا لتقرير موقع "indianexpress"

النظام الغذائى



الجوانب التي يجب مراعاتها:

* إدارة العوارض الصحية الأخرى إن وجدت مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري واختلال وظائف الكلى وتأثر القلب.

* اضطرابات في الجهاز الهضمي وفقدان حاسة التذوق والشم.

*صعوبة التنفس

* صعوبة البلع

مراعاة السعرات الحرارية



يجب توفير سعرات حرارية كافية حسب الحالة الغذائية للمريض، فسوء التغذية ليس فقط انخفاض وزن الجسم ولكن أيضًا عدم القدرة على الحفاظ على الدهون الصحية ونسبة العضلات.

غالبًا ما يعاني المرضى المصابون بالسمنة من خلل في الجهاز التنفسي وضعف وظائف المناعة وزيادة الالتهاب وانخفاض حجم الرئة وقوة العضلات، و هؤلاء الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي والإجهاد القلبي، فالسمنة مع مرض السكري أكثر تعقيدًا.

وهناك حاجة إلى تقييد السعرات الحرارية لضمان فقدان الدهون بشكل صحي والحفاظ على الكتلة الخالية من الدهون في المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة.

تناول البروتين



تناول البروتين يشار إليها كأولوية قصوى لمنع فقدان العضلات وتعزيز قوة عضلات الجهاز التنفسي، وبروتين مصل اللبن هو الخيار المثالي إذا سمحت الميزانية بذلك، على الأقل لأول أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

إذا لم يكن كذلك، يمكن إعطاء اللبن الرائب الطازج أو البيض المطبوخ جيدًا اعتمادًا على تفضيل الوجبة ووظيفة الجهاز الهضمي، و يجب تعديل البروتين بشكل فردي فيما يتعلق بالحالة التغذوية ومستوى النشاط البدني وتحمل الجهاز الهضمي.

الكربوهيدرات

يجب ألا يتجاوز المجموع 100-150 جرام في اليوم، حيث يؤدي استخدام الكربوهيدرات إلى إنتاج كميات متساوية من ثاني أكسيد الكربون (تسمى حاصل الجهاز التنفسي) والتي يجب تجنبها لتقليل الضائقة التنفسية، وإذا كان المريض مصابًا بمرض السكري، فيجب مراقبته عن كثب بحثًا عن نوبات ارتفاع وانخفاض مستوى الجلوكوز ويجب تعديل الدواء، فارتفاع الجلوكوز المستمر هو أحد آثار العدوى ويمكن أن يؤخر الشفاء أيضًا، اختر البقول ومنتجات الألبان والخضروات على الحبوب. تجنب عصائر الفاكهة.

تناول الدهون الصحية



للحفاظ على السعرات الحرارية يمكن زيادة نسبة الدهون، يجب إعطاء الأولوية لاستخدام الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، وأيضا زيادة نسبة أحماض أوميجا 3 الدهنية، والت يلعبون دورًا رئيسيًا في الاستجابات المناعية وتقلل الالتهاب.

يمكن استخدام زيت جوز الهند والزبدة والسمن والمكسرات، ويمكن أيضًا استخدام زيت الزيتون وزيت نخالة الأرز وزيت الفول السوداني في الطهي.

الفيتامينات والمعادن



هناك حاجة إلى المكملات الروتينية من الفيتامينات المتعددة والمعادن مع التركيز على فيتامين ب / ج / د والزنك والسيلينيوم، ويجب معالجة نقص الحديد أو فقر الدم.

البروبيوتيك



تساعد مكملات البروبيوتيك على استعادة المناعة، يجب أن يصفها الطبيب في هذه الحالة.

ممارسة الرياضة



قد تؤدي الإقامة الطويلة في المنزل إلى انخفاض النشاط البدني المنتظم وبالتالي انخفاض في كتلة العضلات، ويعاني مرضى وحدات العناية المركزة من أكبر خسارة في العضلات، وبمجرد أن يصبح المريض مستقرًا ويعطي الطبيب تصريحًا ، يجب تشجيع المصاب على التمرين ببطء.

قد تشمل التمارين الآمنة والبسيطة، تمارين التقوية ، وأنشطة التوازن والتحكم ، والتمدد ، أو مزيج من هذه التمارين للحفاظ على اللياقة البدنية.