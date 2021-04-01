ما هى العناصر الغذائية التى تساعدك على التعافى من كورونا؟

كتب - محمود جلال

لقد أصبح النظام الغذائي الصحي جزءًا حيويًا من حياتنا اليومية، وبصرف النظر عن استخدام المطهرات وارتداء الكمامة، فإن تعزيز مناعتك له نفس الأهمية، حيث نتعرض بشكل منتظم للعديد من البكتيريا والفيروسات والطفيليات التي تمر دون أن يلاحظها أحد، ولكن هذه فيروسات يمكن أن تجعل جسمك أكثر عرضة للأمراض الشديدة وزاد الأمر خطورة بعد فيروس كورونا، في السطور التالية نتعرف على العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتك لمحاربة كورونا، بحسب موقع "only my health".

النظام الغذائي

س: ما أهمية التغذية في بناء المناعة؟

الجهاز المناعي مسئول عن حماية الجسم من الفيروسات الغريبة التي تدخل خلايانا، والطعام الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن هو المصدر الرئيسي للتغذية في أجسامنا ويساعد في بناء مناعتك.

س: ماهي العناصر الغذائية التي يمكن أن تبني مناعتك ضد فيروس كورونا؟

الأطعمة الغنية ببكتيريا البروبيوتيك

: تشمل الزبادي ومخلل الملفوف التي تحتوي على بكتيريا حية تساعد في مكافحة الفيروس ومفيدة للصحة والجهاز المناعي.

فيتامين أ:



فيتامين

هذا الفيتامين غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في بناء خلايا المناعة الصحية، ومن المواد الغذائية الغنية بالفيتامين أ البطاطا الحلوة والجزر والسبانخ والمانجو.

فيتامين ج:

الفواكه الحمضية مثل الفراولة والقرنبيط والبروكلي والطماطم والبطاطا الحلوة غنية بفيتامين ج الذي يحتوي على مضادات الأكسدة ويساعد في مكافحة الأمراض المختلفة.

الزنك:

إذا تم تناول الزنك بكميات كافية، فقد ثبت أنه عنصر غذائي يقلل من مدة الالتهابات الفيروسية، يحتاج الجسم إلى خلايا الدم البيضاء التي يتكون منها الزنك لمحاربة الالتهابات.



الشيخوخة

نصائح لتعزيز جهاز المناعة ضد فيروس كورونا

- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على الفواكه الكاملة والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والكثير من الماء، واغسل يديك طوال اليوم على فترات منتظمة لتجنب دخول الفيروسات غير الضرورية إلى جسمك.

- تناول المكملات الغذائية من الفيتامينات المتعددة إذا كان النظام الغذائي المتوازن غير ممكن، وحاول الحفاظ على جدول للنوم وتجنب الاستيقاظ في ساعات متأخرة.