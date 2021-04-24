تداول 6850 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن تصدير 3 آلاف طن أسمنت وحديد من ميناء بورتوفيق، وأن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن، وتم تداول 6850 طنا بضائع و178 شاحنة.

وشملت حركة الواردات 150 طن بضائع و24 شاحنة ، فيما شملت حركة الصادرات 6700 طن بضائع و154 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا مغادرة السفينتين محبة وأمل ، بينما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين عمان وبريدج ، فيما غادرت ميناء بورتوفيق السفينة Banyas 3 وعلى متنها 3 آلاف طن أسمنت وحديد متجهة إلى ميناء جدة.