اليوم السابع
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السبت، 24 أبريل 2021 03:08 م
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تداول 6850 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 24 أبريل 2021 02:22 م
تداول 6850 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن تصدير 3 آلاف طن أسمنت وحديد من ميناء بورتوفيق، وأن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن، وتم تداول 6850 طنا بضائع و178 شاحنة.

وشملت حركة الواردات 150 طن بضائع و24 شاحنة ، فيما شملت حركة الصادرات 6700 طن بضائع و154 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا مغادرة السفينتين محبة وأمل ، بينما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين عمان وبريدج ، فيما غادرت ميناء بورتوفيق السفينة Banyas 3 وعلى متنها 3 آلاف طن أسمنت وحديد متجهة إلى ميناء جدة.


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