اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 04:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 26644 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامات منذ 2 يناير بالقليوبية

السبت، 24 أبريل 2021 03:14 م
تحرير 26644 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامات منذ 2 يناير بالقليوبية محافظ القليوبية يتابع الإلتزام بارتداء الكمامات بمواقف المحافظة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والإدارة العامة للمرور بالقليوبية، حملاتها على المواقف العمومية بالمحافظة لمتابعة ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحرير محاضر لمخالفى ارتداء الكمامات، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت محافظة القليوبية أنه تم تحرير 26644 محضرا لمخالفى ارتداء الكمامات بالمواقف وسيارات النقل الجماعى بمراكز ومدن المحافظة، منذ 2 يناير وحتى اليوم، وذلك فى إطار متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.

كما تابع محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان ، الحملات المستمرة بمدن القليوبية، حيث تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والغلق فى المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون فى أى مخالفة.

كما قامت جميع الأجهزة التنفيذية لمجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة مساء أمس الجمعة، وأسفرت عن ضبط 200 شيشة وتحرير 140 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 11 مقاهى وبذلك يصبح إجمالى المخالفات يومى الخميس والجمعة ضبط حوالى 500 شيشة وتحرير 180 محضر.

وشدد المحافظ، على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم إلتزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

مخالفى ارتداء الكمامات

فيروس كورونا

كورونا

ارتداء الكمامات

النقل الجماعى

مواقف القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جولة لمحافظ كفر الشيخ بالمواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة وارتداء الكمامات.. صور

السبت، 24 أبريل 2021 01:31 م

الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

السبت، 24 أبريل 2021 10:40 ص

مديرية أمن سوهاج : إغلاق 40 مقهى ومحل مخالف وتحصيل 28350 جنيه غرامة عدم إرتداء كمامة صور

السبت، 24 أبريل 2021 02:25 ص

الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:31 ص

ضوء فى نهاية النفق.. أوروبا تستعد للحياة الطبيعية وتخفف من استخدام الكمامة لأول مرة.. فرنسا ترفع الحظر 3 مايو وتعيد المدارس.. إيطاليا تسمح باستخدام جواز سفر كورونا.. وفتح الحانات فى الدنمارك وبلجيكا

الجمعة، 23 أبريل 2021 05:00 ص

الصحف العالمية: بايدن يستضيف القمة العالمية الافتراضية للمناخ.. جونسون يرفض تغيير رقم هاتفه وسط مخاوف من تلقيه اتصالات تؤثر على قراراته..وأوروبا تقترح لأول مرة تخفيف استخدام "الكمامة" مع تقدم عملية التطعيم

الخميس، 22 أبريل 2021 03:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة