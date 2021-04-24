بدء اختبارات صفوف النقل الابتدائى والثانوى بمعاهد الإسكندرية الأزهرية

تفقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم السبت بداية اختبارات شهر أبريل للصفوف النقل الابتدائي "الرابع، والخامس"، وصفوف النقل الثانوي"الأول، والثانى" علمي وأدبي بمعاهد: الدكتور عبدالحليم محمود الابتدائي، وبنين الشيخ محمود أبو العيون "بمعهد فتيات العصافرة، ومركز الخدمة والنشاط بميامي".
كما تفقد علاء العريان الوكيل الثقافي، ويرافقه مجدي محمد علي مدير التعليم الإعدادي مجمع معاهد سموحة النموذجي "الابتدائي، بنين النموذجي الثانوي، وفتيات سموحة النموذجي الثانوي"؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة وأمن الجميع، ورافق الوكيل الشرعي أحمد البرجي مدير مكتب الوافدين، محمود جمال مدير إدارة الأمن.
وقال بيان الأزهر اليوم إنه امتحن طلاب الصفين الرابع والخامس في جميع المواد، وامتحن طلاب الصف الأول الثانوي علمي وأدبي في: القرآن الكريم، والفقه، والثقافة الإسلامية، والتفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والتوحيد، والمنطق "للأدبي فقط"، كما امتحن طلاب الصف الثاني الثانوي علمي وأبي في: القرآن الكريم، والفقه، والتفسير، والحديث، والتوحيد، والمنطق " للأدبي فقط".
حيث تم تفقد لجان الامتحان، والاطمئنان على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب منها، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سوء مع الطلاب أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، والمحافظة على سلامة الجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة