بدء اختبارات صفوف النقل الابتدائى والثانوى بمعاهد الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم السبت بداية اختبارات شهر أبريل للصفوف النقل الابتدائي "الرابع، والخامس"، وصفوف النقل الثانوي"الأول، والثانى" علمي وأدبي بمعاهد: الدكتور عبدالحليم محمود الابتدائي، وبنين الشيخ محمود أبو العيون "بمعهد فتيات العصافرة، ومركز الخدمة والنشاط بميامي".

كما تفقد علاء العريان الوكيل الثقافي، ويرافقه مجدي محمد علي مدير التعليم الإعدادي مجمع معاهد سموحة النموذجي "الابتدائي، بنين النموذجي الثانوي، وفتيات سموحة النموذجي الثانوي"؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة وأمن الجميع، ورافق الوكيل الشرعي أحمد البرجي مدير مكتب الوافدين، محمود جمال مدير إدارة الأمن.

وقال بيان الأزهر اليوم إنه امتحن طلاب الصفين الرابع والخامس في جميع المواد، وامتحن طلاب الصف الأول الثانوي علمي وأدبي في: القرآن الكريم، والفقه، والثقافة الإسلامية، والتفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والتوحيد، والمنطق "للأدبي فقط"، كما امتحن طلاب الصف الثاني الثانوي علمي وأبي في: القرآن الكريم، والفقه، والتفسير، والحديث، والتوحيد، والمنطق " للأدبي فقط".

حيث تم تفقد لجان الامتحان، والاطمئنان على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب منها، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سوء مع الطلاب أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، والمحافظة على سلامة الجميع.