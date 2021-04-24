بث مباشر.. حديقة صنعاء بكفر الشيخ تفتح أبوابها للسهرات الرمضانية وسط إقبال الأسر

كفر الشيخ – محمد سليمان

رصدت عدسة " اليوم السابع"، إقبال الأسر بمدينة كفر الشيخ على حديقة صنعاء التابعة للمحافظة، أول متنفس يتسع للمئات من الأسر، يقبلون عليها للإستمتاع بليالي شهر رمضان، وسط الخضرة، والإستراحات المتعددة، وألعاب الأطفال المتعددة، ومن بينهم من يتناول طعام الإفطار بها، ومنهم من يفضل تناول السحور، خاصة أن الحديقة تتوفر بها العديد من الوجبات المتعددة أقل سعراً عن المطاعم، لجذب المحافظة للأهالي والرواد .

وتغيرت معالم الحديقة، منذ قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتولي أعمال تطوير وتشغيل الحديقة لقيادة شابة، وبعد 4 أشهر فقط تحولت الحديقة لقبلة تتوافد عليها الأسر، فتمكن محمد عفيفي، مدير حديقة صنعاء، من إعادة تأهيل الحديقة .

فشهدت حديقة صنعاء، أعمال تطوير إستعداداً لإستقبال أهالي المحافظة خلال أعياد الربيع، وإبتهاجا بقدوم شهر رمضان المبارك، لتكون متنفساً للمواطنين، وخاصة في فصل الصيف، كما وجه محافظ كفر الشيخ بحسن إستقبال أهالي المحافظة، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير بها، وتضم الحديقة العديد من ألعاب الأطفال، ومناطق مفتوحة للإستمتاع بالهواء الطلق، إضافة لمطعم، وفندق للراغبين في المبيت، ومساحات خضراء، وأشجار في جميع أنحاء الحديقة.

قال قصي محمد، سوداني الجنسية، طالب بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن رابطة الطلاب السودانيين لم تجد مكانا أفضل من حديقة صنعاء لتنظيم الإفطار الجماعي وقضاء ليلة رمضانية بين الحدائق، والاستمتاع بالهواء الطلق، وبعد الإفطار مارسنا العديد من الالعاب، مشيداً بالقائمين على الحديقة.

وأكد محمد عطية، موظف، إن الحديقة أصبحت متنفساً لأهالي المحافظة لقضاء ليالي رمضانية جميلة، فوفرت الحديقة جلسات متعددة وألعاب أطفال يستخدمها الكبار والصغار إضافة لشاشة لمتابعة المسلسلات الرمضانية، بالإضافة إلى توفير وجبات متنوعة رخيصة الثمن توفرها المحافظة لكافة الطبقات والأسر حسب امكانيتها، وأفضل ما في المسؤولين على الحديقة ، أنهم يسمحون للأسر، اصطحابهم طعام الافطار أو السحور من منازلهم لحديقتهم .

وأضافت سعاد عبدالله فرغلي، مدرسة، تعددت سبل الرفاهية والراحة في الحديقة، والجو الذي هيأة القائمين على الحديقة من أغاني رمضانية متعددة، وتوفير المأكولات والمشروبات بأسعار رخيصة، أعاد للحديقة مكانتها بعد ان هجرتها الأسر ،.

وقالت غادة محمد سعد، ربة منزل، تتردد الأسر على الحديقة لتستمع بها، وبها تأمن الأسر على أطفالهم، لوجود رقابة من قبل المسئولين عنها، ومتابعة مستمرة، إضافة لتميزها بالنظافة المستمرة وأعمال التعقيم والتطهير .