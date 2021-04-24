اليوم.. فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها.. اعرف الإجراءات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن المجلس الأعلى للجامعات فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها، بداية من اليوم السبت الموافق 24 / 4 / 2021، حتى يوم الخميس الموافق 29 / 4 / 2021، على أن تقدم الأوراق بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن الأوراق المطلوب تقديمها للترشح هي السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها والتعاون الدولي وبناء شراكات والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي ... وغيرها" وبيان حالة يشتمل على "الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات"، معتمدة ومختومة من الجامعة، وخطة لتطوير الجامعة، على أن يتم تقديم جميع هذه الأوراق من أصل و9 نسخ مصورة، بالإضافة إلى باقي الأوراق الموضحة بالمرفق.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 بعد الساعة الثالثة عصرًا لإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، ويكون يوما الثلاثاء والأربعاء 4 و5 مايو موعدًا لتلقي الطعون، وتجتمع لجنة البت فيها وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الإثنين 10 مايو 2021، وذلك طبقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية.