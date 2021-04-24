النيابة تخلي سبيل موظف اعتدى بالضرب على طفل لمنعه من دخول ناد بالغربية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر إعتداء موظف أمن إدارى بأحد الأندية الرياضية على أحد الصبية. فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله قيام موظف أمن إدارى بأحد الأندية الرياضية بالغربية، يعتدي على أحد الصبية لمنعه من دخول النادى .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط موظف الأمن الإدارى المشار إليه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الموظف المذكور بضمان مالى ، وتسليم الطفل لأهليته عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته .