النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق النقل فى حادث وفاة 7 من عائلة واحدة بالشرقية

قررت نيابة مركز بلبيس، برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، ضبط وإحضار سائق السيارة النقل، بعد هروبه فى واقعة مصرع 7 أشخاص من عائلة واحدة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكى، بطريق القاهرة الأوسطى بعد مصنع 200 الحربى،نطاق مركز بلبيس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكى، وانقلاب السيارة النقل، وأسفر الحادث عن مصرع سبعة أشخاص من مستقلى السيارة الملاكى،جميعهم من عائلة واحدة وهم كل من " مصطفى عادل لطفى " 39 سنة مقيم الساحل القاهرة، و" شقيقه " أحمد" 35 سنة و" طارق إبراهيم توفيق" 61 سنة و" إيهاب فوزى عبد العزيز" 47 سنة، و" ياسمين هشام محمد " 27 سنة و" طفلين عمرها 5 و3 سنوات، فيما لاذا قائد السيارة النقل بالفرار،وتم الاستعانة بقوات الإنقاذ بقسم الحماية المدينة، لاستخراج الجثث من السيارة الملاكى، بعد انقلاب السيارة النقل أعلاها.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، وتم أثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التى قامت بإجراء المعاينة اللازمة وصرحت بالدفن وتسليم الجثامين لذويهم