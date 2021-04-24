اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 01:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب: 4 ملايين و717 ألفا و551 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

السبت، 24 أبريل 2021 01:00 ص
المغرب: 4 ملايين و717 ألفا و551 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 4 ملايين و717 ألفا و551 شخصا تلقوا اللقاح المضاد فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 9 آلاف و893 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، مضيفا أن 4 ملايين و209 آلاف و470 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة .

وقد تسلم المغرب 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس الأسبوع الماضي.

 


المغرب

كورونا في المغرب

كورونا

فيروس كورونا

أخبار المغرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة