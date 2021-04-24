المغرب: 4 ملايين و717 ألفا و551 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

الرباط أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 4 ملايين و717 ألفا و551 شخصا تلقوا اللقاح المضاد فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 9 آلاف و893 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، مضيفا أن 4 ملايين و209 آلاف و470 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة .

وقد تسلم المغرب 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس الأسبوع الماضي.