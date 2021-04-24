المشدد 6 سنوات لعاطل ضبطت بحوزته مواد مخدرة لترويجها في الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وسكرتارية محمد فاروق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة لترويجها بدائرة مركز منيا القمح.

تعود أحداث القضية رقم 3641 لسنة 2021، جنايات مركز منيا القمح، والمقيدة برقم 165 كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، يفيد قيام ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، بضبط " عبد المجيد إ ع " عاطل مقيم دائرة المركز وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار والتربح، وتم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.