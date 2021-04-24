اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المتحدث باسم الكاظمي: خطر داعش لا زال موجودا لكن لا نحتاج إلى قوات أجنبية

السبت، 24 أبريل 2021 05:09 م
المتحدث باسم الكاظمي: خطر داعش لا زال موجودا لكن لا نحتاج إلى قوات أجنبية الكاظمي
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، أن بلاده لا تحتاج إلى قوات أجنبية، أمريكية أو غير أمريكية.

وقال في تصريحات صحفية، إن خطر داعش لازال موجودا، وعلينا التكاتف جميعا، والأمن القومي العراقي فوق كل شيء وعلى كل دول الجوار احترام سيادة العراق".

وأضاف، أن "استهداف القواعد والمقرات العسكرية العراقية هو خارج عن القانون ومن يريد إخراج القوات الأمريكية، فهناك حوار".

وأشار اللواء رسول إلى أن "العراق لا يحتاج إلى أي قوات عسكرية أجنبية، أمريكية كانت أو غير أمريكية، ونعمل حاليا على جدولة خروجها من العراق".

وتابع، أن "مهمة بعثة الناتو في العراق، استشارية وليست قتالية، وهدفها بناء قوات مسلحة عراقية تحمي الوطن".

وتواجه القوات الأمريكية الموجدة في العراق، رفضا بالبقاء من قبل فصائل مسلحة تعرف باسم "فصائل المقاومة"، حيث أكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، أن "الأمريكيين يثبتون بأن لغة الحوار والمنطق لا تنفع معهم، وأن الطريقة الأفغانية هي الوحيدة لإخراجهم من العراق".

وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها في العراق، وذلك "بناء على رغبة الحكومة العراقية في بغداد".

 


بغداد

داعش

الجيش الأمريكي

القوات الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العراق يعلن انطلاق عملية عسكرية لملاحقة خلايا "داعش" فى ديالى

السبت، 24 أبريل 2021 02:40 م

كاريكايتر صحيفة سعودية .. صواريخ المليشيات المتطرفة تنهك العراق

السبت، 24 أبريل 2021 12:00 م

السفير البريطانى لدى بغداد: العراق لن يستقر بسبب الجماعات المسلحة

السبت، 24 أبريل 2021 12:00 ص

العراق: إطلاق صافرات الإنذار فى مطار بغداد لـ"اختبار" منظومة دفاعية جديدة

الجمعة، 23 أبريل 2021 09:00 م

العراق يتعاقد على 4.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لكورونا

الجمعة، 23 أبريل 2021 07:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة