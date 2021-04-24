الكشف على 603 مواطنين فى قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقنا

قنا - صابر سعيد

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية، بقرية الأشراف الشرقية التابعة لمركز قنا، ضمن فاعليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، لدعم مستوى الخدمات الصحية، وذلك فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 603 مواطنين فى 7 تخصصات طبية بواقع " 191 باطنة، 110 أطفال، 102 جلدية، 90 رمد، 44 جراحة، 40 نساء، 23 تنظيم أسرة "، فضلا عن عقد ندوات لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، وحماية أنفسهم منه، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ومن جانبه أشار الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة الطبية لم يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية والصحية فحسب، بل جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، حضرهما 78 مواطنا، وسط تطبيق قواعد التباعد الصحى والاجتماعي.

وأضاف تواضروس، أن القافلة ضمت 7 تخصصات طبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، مشيرًا إلى أنه تم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.