القبض على 8 متهمين بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، من ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة ومخالفات مرورية وقضايا تموينية خلال حملة مكبرة، بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان. وأسفرت نتائج الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، عن ضبط 8 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 1500 جرام.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 607 أحكام، على النحو التالى: 2 جنايات، و 144 حكم حبس جزئى و 28 حكم حبس مستأنف و328 حكم غرامات و 105 أحكام المخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 20 قضية تموينية، على النحو التالى: 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و 4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و 8 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتان استخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، وقضيتان بيع بأزيد من السعر الرسمى.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 449 مخالفة مرورية على النحو التالى: التصالح الفورى فى 77 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 113 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 105 مخالفة متنوعة، وضبط 5 توك توك حجز إدارى بناء على قرار المحافظ.