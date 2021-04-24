العراق يعلن انطلاق عملية عسكرية لملاحقة خلايا "داعش" فى ديالى

بغداد أ ش أ

انطلقت عملية عسكرية، اليوم السبت، لتعقب خلايا تنظيم "داعش" فى قرى حوض الوقف بمحافظة ديالى.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا عن مصدر أمنى قوله :" إن قوات مشتركة شرعت بعملية عسكرية من 3 محاور لملاحقة خلايا داعش فى بساتين تسع قرى ضمن حوض زراعى ممتد بين ناحيتى أبى صيدا والعبارة شمال شرق بعقوبة".

وأضاف أن العملية تهدف لتعقب خلايا إرهابية متورطة فى هجوم الجيزانى الذى وقع قبل يومين بتفجير عبوات ناسفة وقنص، ما أدى إلى مقتل وإصابة عناصر أمنية ومدنيين.

وفى سياق آخر، أصيب مدنيان، اليوم، فى انفجار عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" فى قرية السفينة ضمن ناحية القيارة جنوب الموصل.

ونقلت (نينا) عن مصدر بشرطة نينوى قوله إن عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى انفجرت ضمن قرية السفينة فى ناحية القيارة جنوب الموصل، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وفى السياق ذاته، اعتقلت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة الموصل القديمة.

وقال مصدر فى شرطة نينوى - للوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا - إن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة متسللين من عناصر "داعش" خلال معلومات استخباراتية افادت بتواجدهم فى منطقة الشهوان.