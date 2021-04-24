الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: ارتوت بدماء أجيال

بعث الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 39 لتحرير سيناء.



وجاء فى البرقية ما يلى:

"باسمى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم والشعب المصرى بخالص التهنئة بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، الأرض الغالية على قلوبنا، والتى ارتوت بدماء جيل بعد جيل من شهداء القوات المسلحة الأبطال، للحفاظ على ترابها".

أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.