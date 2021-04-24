اليوم السابع
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الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: ارتوت بدماء أجيال

السبت، 24 أبريل 2021 01:52 م
الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: ارتوت بدماء أجيال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتب: محمد الأحمدى

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بعث الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 39 لتحرير سيناء


وجاء فى البرقية ما يلى:

"باسمى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم والشعب المصرى بخالص التهنئة بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، الأرض الغالية على قلوبنا، والتى ارتوت بدماء جيل بعد جيل من شهداء القوات المسلحة الأبطال، للحفاظ على ترابها".

 

 أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

 


الطائفه الانجيلية

الرئيس السيسى

القوات المسلحه

نصر اكتوبر

العاشر من رمضان

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