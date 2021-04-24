أ ش أ

أعلنت وزارة النفط السورية، اليوم /السبت/، أن فرق الإطفاء سيطرت على حريق نشب في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس بمحافظة طرطوس.

وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السورية - أن الحريق نشب بعد تعرض الناقلة لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية.

يذكرأن، اتخذت محافظة طرطوس السورية إجراءات مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد ارتفاع الإصابات في البلاد والمحافظة، وفرضت المحافظة غرامة تصل إلى 25 ألف ليرة (تعادل نصف متوسط الأجور في سوريا) على كل سائق وسيلة نقل يسمح بصعود راكب بلا كمامة، حسبما ذكرت " سانا".